2022/08/08 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك أن الأسبوع الماضي كان من أفضل الأسابيع للرئيس بايدن وفريقه منذ وصولهم إلى البيت الأبيض، ولكن هذه الإنجازات لا تلغي حقيقة أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه التحدي العنيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة الروح إلى إدارة بايدن؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة الروح إلى إدارة بايدن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).