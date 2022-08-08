2022/08/08 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزيرا خارجية الأردن واليمن، الاثنين، توقيع بروتوكول ثنائي للتعاون والتنسيق السياسي بين البلدين، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية الأردنية، فيما رحب الأردن بإعلان الهدنة في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ مساء الأحد بجهود مصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن واليمن يوقعان بروتوكول للتعاون والتنسيق السياسي بعد تمديد الهدنة الأممية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن واليمن يوقعان بروتوكول للتعاون والتنسيق السياسي بعد تمديد الهدنة الأممية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).