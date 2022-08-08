اوكرانيا تدعو لانشاء “منطقة منزوعة السلاح” في موقع محطة زابوريجيا

2022/08/08 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس شركة إنرغوأتوم الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية في البلاد الاثنين إلى إنشاء “منطقة منزوعة السلاح” في موقع محطة زابوريجيا النووية التي تعرضت لقصف تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف خلفه.

وقال بيترو كوتين في مقطع فيديو نُشر على صفحة تلغرام التابعة للشركة “ما يجب القيام به هو إخراج المحتلين من أراضي المحطة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح”.

واضاف “ينبغي أن يوجد فيها بعثة لحفظ السلام تضم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات أمنية أخرى” معتبراً أن وجود الجيش الروسي في الموقع “يشكل أكبر خطر على المستقبل، حادثة تنطوي على إشعاعات أو حتى كارثة نووية”.

كما اتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبداء “رد فعل لين للغاية” منذ سيطرة الجيش الروسي على الموقع في آذار/مارس.

واشار إلى أن محطة زابوريجيا، الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، يحتلها “حوالي 500 جندي ترافقهم 50 مركبة ثقيلة ودبابات وشاحنات”.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات منذ الجمعة بشن ضربات بالقرب من مفاعلات محطة الطاقة النووية هذه الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الإثنين إن الضربة الأخيرة ليل السبت إلى الأحد ألحقت أضرارًا بخط توتر عالي يمد منطقتين أوكرانيتين بالكهرباء.



وأغلق مفاعل السبت بعد استهدافه بضربات.

أصيب موظفان أوكرانيان بالمحطة في هذه الضربات، بحسب كوتين.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين على أن “اي هجوم على محطات الطاقة النوويّة هو أمر انتحاري”.

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