2022/08/08 | 19:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط: نستلهم من ثورة الطف قيم الشجاعة في مواجهة الفساد وبناء الدولة على اسس العدالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/08 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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