2022/08/08 | 19:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. توقيع اعضاء مجلس الادارة على محضر العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار وبموافقة وزير المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/08 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. توقيع اعضاء مجلس الادارة على محضر العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار وبموافقة وزير المالية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. توقيع اعضاء مجلس الادارة على محضر العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار وبموافقة وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).