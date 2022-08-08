الجمارك تعلن اعتماد آلية جديدة في إدخال السيارات والدراجات السياحية الأجنبية

2022/08/08 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت الهيئة العامة للجمارك

العراقية، اليوم الاثنين، دفاتر مرور

التربتك (TRIP TIC) الدولي والخاصة

بالسيارات السياحية الأجنبية والمعمول

بها في دول العالم.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية

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