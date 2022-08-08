الصحة تعلن الموقف الوبائي الأسبوعي لجائحة كورونا في العراق

2022/08/08 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 6380

إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها

الوبائي الأسبوعي الخاص بالجائحة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنها "سجلت 11 حالة وفاة، فيما

بلغ عدد المتعافين

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