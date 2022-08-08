خطة من ثلاث مراحل تكشف عنها وزارة الصناعة والمعادن لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة.. ماهي تفاصيلها

2022/08/08 | 20:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، تفاصيل خطتها لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة عن العمل في البلاد.

وقال المركز الإعلامي للوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “خبر برس” (واخ)، إن “وزارة الصناعة والمعادن ومنذ بداية تشكيل الحكومة الحالية تبنّت مشروعاً وطنياً وخطة طموحة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة والتابعة للوزارة في عموم المحافظات والتي يبلغ عددها 83 مصنعاً ومعملاً من أصل 288 مصنعاً”.

وأضاف المركز، أن “الخطة تتكون من ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، قيِّمت حسب حجم الأضرار التي تعرَّضت لها ونسبة التأهيل التي تحتاجها”، مبيناً أن “الخطة قصيرة المدى تتضمن تأهيل 17 مصنعاً خلال سنة واحدة، والخطة المتوسطة تتضمن تنفيذ 24 معملاً ومصنعاً لمدة 3 سنوات، أما الخطة الطويلة فتتكون من 42 مصنعاً ومعملاً وسينتهي إنجازها خلال 5 سنوات”.

وبيّن، أن “الوزارة باشرت في تنفيذ الخطة قصيرة المدى منذ تسلم وزير الصناعة المهام وتم إنجازها بالكامل في الربع الثالث من العام الماضي بالإمكانات الذاتية للوزارة بتأهيل 17 مصنعاً ومعملاً في صناعة الطابوق والأنابيب ومصانع الري بالرش ومصانع الأوكسجين والصناعات الغذائية والكهربائية وغيرها”، موضحاً أنه “تم الشروع في تنفيذ الخطة متوسطة المدى والتي تحتاج إلى أموال وبنسبة أكثر من 30‎%، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والذي أصبح حالياً شريكاً مع القطاع العام يرفعان معاً شعار صنع في العراق والتي ستعلن نتائجها خلال الأشهر القادمة والانتقال إلى الخطة طويلة المدى”.

وأشار الى أن “هذه الخطة أثمرت عن تأهيل وافتتاح عدد من المصانع المهمة والاستراتيجية منذ أواخر العام الماضي مثل افتتاح مصنع حديث ومتكامل لإنتاج سماد الداب في محافظة البصرة هذا العام بالمشاركة مع شركة بريطانية متخصصة وبطاقة 1500 طن يومياً، بالإضافة إلى افتتاح مصنع البتروكيماويات هذا العام لإنتاج حبيبات البولي اثيلين واطئة الكثافة وبطاقة 120 طنا يومياً بعد توقفه منذ أكثر من 12 عاما”.

لافتا الى أنه “تم افتتاح خطوط حديثة ومتكاملة في الصناعات النسيجية والكهربائية والاسفلت والسمنت والأدوية البيطرية وغيرها في عدة محافظات هذا العام، مع وجود عدة مصانع وخطوط إنتاجية جديدة قيد الافتتاح ودخولها العملية الإنتاجية في الفترة المتبقية من هذا العام”.

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