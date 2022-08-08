وثيقة.. إضافة لمهماته كنائب رئيس نادي الشرطة.. غالب الزاملي معاون مدير عام دائرة ماء بغداد

2022/08/08 | 20:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلّف أمين بغداد “وكالة”، عمار موسى كاظم، نائب رئيس إدارة نادي الشرطة، غالب الزاملي، بمهمات معاون مدير عام دائرة ماء بغداد.

وجاء في كتاب صادر من مكتب أمين بغداد، أمس الأحد 7 آب 2022، حصلت وكالة “خبر برس” (واخ)، على نسخة منه، أن “أمر التكليف ينفذ بدءاً من تاريخ صدوره”.

ويشغل الزاملي، في الوقت الحالي، منصب نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة لكرة القدم، وهو شقيق نائب رئيس البرلمان العراقي المستقيل، حاكم الزاملي.

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