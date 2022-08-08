الاطار يلمح الى طرق ابواب الاتحادية للطعن بشرعية دعوات الانتخابات المبكرة

2022/08/08 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

لوح الاطار التنسيقي، الاثنين، بالذهاب نحو المحكمة الاتحادية للاستفسار بشأن الطعن بشرعية مطالب القوى السياسية باجراء انتخابات مبكرة من عدمها.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "ممكن جداً تقديم استفسار الى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة دستورية وقانونية اجراء الانتخابات المبكرة خلال الفترة المقبلة وكيف يمكن ذلك في ظل حكومة تصريف الاعمال اليومية وما الخطوات الدستورية لهذا العملية".

وبين ان "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا، سيكون ملزم التطبيق لكافة السلطات سواء الحكومة والبرلمان وحتى المفوضية".

واضاف انه "لا يمكن لاي جهة سياسية الاعتراض على هذا القرار، وربما سيكون حسم هذا الخلاف من خلال طلب الاستفسار من المحكمة خلال الأيام المقبلة".

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