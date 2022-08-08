اللجنة الفنية تجتمع مع مدرب منتخب الناشئين

2022/08/08 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد لليوم - بغداد

اجتمعت اللجنةُ الفنيّة في الإتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، بحضورِ رئيس اللجنة جون ويتل، ورئيسِ لجنة المُستشارين أنور جسام، في مقرّ الاتحاد، مع مدربِ منتخبِ الناشئين "أحمد كاظم" بحضورِ مدير قسم التعليم والتطوير في اللجنة الفنيّة الدكتور وسام نجيب صليوه.

وقدّمَ مدرب منتخب الناشئين "أحمد كاظم" منهاجه التحضيريّ لبطولةِ كأس العرب التي ستقام في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في الجزائر، وما ترافقها من تحدياتٍ تتمثلُ بقصر فترةِ الإعداد وتراجعِ المُستوى البدنيّ بسبب انقطاعِ الفريق عن التدريباتِ منذ نهايةِ مشاركته في بطولةِ غرب آسيا التي أقيمت في مدينةِ العقبة الأردنيّة.

وقالَ رئيس اللجنة الفنيّة، جون ويتل: نعي جيداً الصعوباتَ التي يمرُّ بها الجهازُ الفنيّ الجديد لكون البطولة قريبةً جداً والجهاز الفني بحاجةٍ للوقتِ من أجل وضعِ لمساته الفنيّة، ومع ذلك فاللجنةُ الفنيّة ستقدم دعمها للجهازِ الفني من أجل نجاحِ مهمةِ الفريق وتحقيق مستوى طيب.

من جهته، تبنى رئيسُ لجنة المستشارين "أنور جسام" مقترحَ المدرب بضرورةِ مغادرة الفريق بوقتٍ مبكرٍ إلى الجزائر من أجل تأقلمِ المنتخب على الأجواءِ ومن أجل الاستقرارِ البدني من خلال خوضِ التدريباتِ البدنية هناك، وإن صحت فرصةٌ لخوض مباراةٍ تجريبيةٍ مع أحد المنتخبات المشاركةِ في البطولة.

يشارُ إلى أن منتخب الناشئين دخل اليوم معسكراً تدريبياً مغلقاً في العاصمةِ بغداد تحضيراً لبطولةِ كأس العرب.

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