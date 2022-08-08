نائب عن نينوى: الكاظمي سيزور المحافظة قريبا لهذا السبب

2022/08/08 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة لوضع حجر الاساس لمطار الموصل، داعيا الكاظمي لضرب الفاسدين في نينوى بيد من حديد.

وقال الشمري في بيان صحفي، “بأسمي وبأسم جميع اهالي محافظة نينوى، نرحب بقدوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة خلال الايام القليلة المقبلة لوضع حجر الاساس لمطار الموصل”.

واضاف الشمري، “نطالب الكاظمي باستكمال الجهود الخيرة للنهوض بواقع المحافظة من خلال استئصال الفاسدين وهو مطلب كل أهالي المحافظة في استئصال كل بؤر الفساد منها وعلى رأسهم مدير صحة نينوى وهو مطلب شعبي وان يضرب بيد من حديد على جميع الفاسدين بالدوائر الاخرى ممن تأشر لدينا عليهم ملفات فساد كبيرة وخطيرة”.

وتابع “كما نطالب الكاظمي بالقضاء على ازمة البنزين في نينوى التي ارهقت المواطنين فهناك طوابير من السيارات لمئات الامتار وتنتظر ساعات طويلة من اجل الحصول على اربعين لتر بنزين في دولة تعتبر من الدول المتقدمة عالمياً في تصدير وإنتاج الوقود، اضافة الى معالجة ازمة الكهرباء التي تعاني منها نينوى في الوقت الحاضر حيث تعيش المحافظة حالة صعبة جدا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهذا الجو اللاهب حيث نطالب بـ تزويد المحافظة بحصتها الكاملة من الكهرباء”.

واكد الشمري، على “ضرورة تدخل الكاظمي و القضاء على المحاصصة في الدوائر الخدمية وأن يتم التصدي للمناصب من قبل شخصيات ذات كفاءة ونزاهة وخبرة وانهاء الوضع الحالي الذي وصلت فيه للأسف الشديد المحاصصة الى موظف الخدمة، فالمحافظة فيها من القامات العلمية من يشار لهم بالبنان وينبغي فسح المجال لهم لخدمة نينوى واهلها”.

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