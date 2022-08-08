2022/08/08 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أتخذ رئيس ديوان الوقف السني عثمان الجحيشي، اليوم الاثنين ، إجراءه الأول عقب ساعات من تسنمه المنصب.وقال الجحيشي في تدوينة اطلع عليها /المركز الخبري الوطني/: “في أول ساعة عقب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس ديوان الوقف السني يتخذ أول اجراءً عقب تسنمه المنصب المركز الخبري الوطني.

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