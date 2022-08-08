المرور ترسل قوة احتياطية إلى كربلاء المقدسة للمشاركة بتنظيم حركة السير

2022/08/08 | 20:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إشراك قوة الواجب الاحتياط بخطة تنظيم السير في كربلاء المقدسة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة الواجب الاحتياط التابعة لمقر مديرية المرور العامة توجهت صوب مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في خطة تنظيم حركة السير والمرور وتعزيز الدوريات واسنادها"، مبينة أن "ذلك تم بتوجيه واشراف وحضور مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي".وأضافت، أن "ذلك يهدف الى خدمة زائري المدينة المقدسة وتسهيل حركة المرور امامهم".

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