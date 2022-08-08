2022/08/08 | 20:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير للمنظمة الاسلامية لحقوق الانسان ،الاثنين، ان اعمال العنف الفظيعة التي ارتكبتها السلطات الاسرائيلية المتعاقبة افعال تفهم في اي مكان آخر في العالم على انها جرائم حرب ، ومع ذلك يتم تجاهلها في المناظرات الاعلامية الغربية بدعوى ان من حق هذا الكيان المحتل الدفاع عن نفسه في تضليل واضح للرأي العام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان: لا حرية في العالم دون تحرير الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان: لا حرية في العالم دون تحرير الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).