الحلبوسي يعزّي بذكرى الإستشهاد ويعدّه منهاج هِداية للساعين الى الحرية والكرامة

2022/08/08 | 21:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها “خبر برس” (واخ)، “نتقدّم بالتعازي إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وأضاف، أن “ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء ستبقى – بكل ما تحمله من معانٍ وعِبرٍ إنسانية – منهاجَ هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد”.

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