الجحيشي خلفاً للعزاوي لرئاسة ديوان الوقف السني

2022/08/08 | 21:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم عثمان الجحيشي اليوم منصب رئاسة ديوان الوقف السني خلفاً لعبد الخالق العزاوي.

وذكر في بيان: تسلم اليوم الاثنين، وبمراسم سادها الوئام والاحترام الكبير عثمان الجحيشي، مهمة رئاسة ديوان الوقف السني، خلفاً لعبد الخالق العزاوي في مقر الديوان.

ونقل البيان عن الجحيشي التأكيد على المضي بالنهج الإصلاحي ذاته، والمحافظة على أوقاف المسلمين بقوة وأمانة ومسؤولية، وتقديم الأفضل خدمةً للعراق وشعبه.

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