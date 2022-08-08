2022/08/08 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة في الفيلم الفرنسي فضل الليل على النهار اسعد عبدالله عبدعلي شاهدت فيلم فضل الليل على النهار وبالفرنسية (Ce que le jour doit à la nuit) وهو فيلم من نوع الدراما والرومانسية والتاريخي, وهو من اخراج الفرنسي ألكساندر أركادي, أخرَجهُ عام 2012? وبُنِيَ على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الجزائري ياسمينة خضرا, وتدور أهم أحداث […]

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