2022/08/08 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الحرب في اعمال الفنان كاظم المرشد حنين السلطاني في قرية من قرى مدينة الصويرة في قضاة واسط ولد الفنان كاظم مرشد ذرب عام 1954متأثرا بالبيئة التي عاش فيها دخل معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1969-1974 واكمل دراسة البكالوريوس في كلية الفنون الجميلة في بغداد 1978- 1974طوره مهارته الفنية في الرسم تربى وترعرع في […]

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