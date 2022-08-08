2022/08/08 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة التشكيلية الليبية سعاد الترهوني : أرسم عندما أشعر بالصفاء الذهني عادل الميالي سعاد الترهوني رسامة ليبية أسهمت عبر مسيرتها الفنية في إثراء المشهد التشكيلي الليبي , فهي فنانة جادة ومجتهدة ومثابرة , حيث يتجلى ذلك من خلال حرصها الدائم على الحضور والمشاركة الفاعلة في العديد من المعارض الفنية داخل وخارج ليبيا .[…]

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