رئيس هيئة الحماية الاجتماعية: سنعمل على حسم ملف

2022/08/08 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجهت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية سناء الموسوي، الاثنين، بإعادة إطلاق الإعانة الاجتماعية للأسر، التي تم إيقافها بسبب امتلاكها "سيارة" ممن جلبت براءة ذمة من مديرية المرور العامة وذلك بدءاً من الدفعة المقبلة.

وقالت الموسوي في بيان، إن "الهيئة ستعمل على حسم هذا الملف وفق الاجراءات القانونية بعد اجراء البحث الاجتماعي لمن ظهرت أسماؤهم خلال عملية تقاطع البيانات مع المرور".

وأكدت أنها "تعمل على خدمة الفئات الهشة في المجتمع ولا ترضى بأي ضرر لهذه الفئات مطلقا".

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