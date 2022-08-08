الكاظمي بذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع): لقد جسدت هذه الحادثة قيم الفداء

2022/08/08 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔻الكاظمي:

▪️أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين -عليه السلام- وآل بيته وصحبه

▪️لقد جسدت هذه الحادثة قيم الفداء، والتضحية، والثبات على المبادئ، ونحن نستلهم منها العبر لبناء الإنسان والمجتمع

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