2022/08/08 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر لـ(بغداد اليوم)، الاثنين، عن تهيئة 150 عائلة عراقية من الايتام والمعاقين في مخيم الهول السوري لنقلهم الخميس المقبل الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.

وقالت المصادر لـ(بغداد اليوم)، ان "نحو 150 عائلة عراقية في مخيم الهول السوري من ذوي الايتام والمعاقين والحالات الحرجة تم تهيئتهم لنقلهم الى مخيم الجدعة في نينوى الخميس المقبل.

وأضافت ان "العوائل ستقطعن في مخيم الجدعة لمدة ثلاثة اشهر لتأهيلهم ومن ثم العودة الى مناطق سكانهم في العراق"، مشيرا الى ان "العوائل من أهالي نينوى والانبار وصلاح الدين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل 150 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري للجدعة بنينوى الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل 150 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري للجدعة بنينوى الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).