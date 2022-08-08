توب 5: حزمة مساعدات عسكرية ضخمة من أمريكا لأوكرانيا.. وهدوء هش يعود إلى غزة

2022/08/08 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من عودة الوضع الطبيعي الهش إلى غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، وإعلان البنتاغون حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، وتعليق أمير سعودي على تضامن سفير أوكرانيا يتضامن مع الإسرائيليين، وصولا إلى لحظات إنسانية على هامش سيول سلطنة عُمان...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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