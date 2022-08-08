رسمياً.. تعيين رئيس جديد للوقف السني

2022/08/08 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني، اليوم

الاثنين، تعيين عثمان الجحيشي في منصب

رئاسة الديوان خلفاً لـ"عبد الخالق

العزاوي".

وقال الديوان في بيان، انه "بمراسم

سادها الوئام والاحترام الكبير، تسلم

عثمان الجحيشي مهام

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