"سنواصل الدعم مهما طال الأمر".. مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا

2022/08/08 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى مليار دولار، ما يرفع حجم المساعدات التي قدمتها إدارة الرئيس، جو بايدن، لأوكرانيا إلى 9.8 مليار دولار

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