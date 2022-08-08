2022/08/08 | 21:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية يتفقد مستشفى النسائية والاطفال للاطلاع على سير الخدمات الطبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/08 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية يتفقد مستشفى النسائية والاطفال للاطلاع على سير الخدمات الطبية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية يتفقد مستشفى النسائية والاطفال للاطلاع على سير الخدمات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).