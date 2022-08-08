2022/08/08 | 22:04 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين 8/8/2022، ان هناك ثلة يدعون حب الحسين...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : ثلة يدعون حب الحسين لكنه عاثوا فسادا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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