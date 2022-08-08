2022/08/08 | 22:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء استخدام الغاز المسيل للدموع في تظاهرات إقليم كردستان.وقالت السفارة الاميركية ببغداد في بيان، “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين واعتقال الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في إقليم كردستان العراق خلال الاحتجاجات والفترة التي سبقتها، في السليمانية بتاريخ 6 آب”.ودعت “الحكومات الى حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية المكفولة بموجب الدستور، بما في ذلك حرية التجمع والتظاهر السلميين، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضاً حق الصحفيين في ممارسة أعمالهم بحرية وبدون تدخل”.وحثت السفارة “سلطات إقليم كردستان العراق على مراجعة هذه الإجراءات وإعادة التأكيد على الأدوار الحيوية التي تلعبها الصحافة الحرة والتجمع السلمي وسيادة القانون في العملية الديمقراطية”.

التالي

منذ 9 دقائق

خبير روسي: الحرب التي يخوضها الغرب ضدنا غير خاضعة لأي قوانين أو قيود

منذ 42 دقيقة

بعد تعرضها للقصف..



الأمم المتحدة تدخل على خط “زابوروجيا”

منذ ساعة واحدة

طائرات صينية تخرق المجال الجوي لـ تايوان

منذ ساعتين

الولايات المتحدة تبدي استعادها لتوقيع اتفاق نووي مع ايران

منذ ساعتين

“سيمنس” تحدد موعد انسحابها من السوق الروسية

منذ 3 ساعات

مخطط امريكي لمواجهة روسيا والصين في هذه القارة

منذ 4 ساعات

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

منذ 4 ساعات

روسيا: أوكرانيا تحتجز أوروبا بأسرها كرهينة

منذ 6 ساعات

إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة

منذ 6 ساعات

‎الإمارات تصدر متطلبات جديدة لإعداد التقارير المتعلقة بالمعاملات العقارية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعرب عن قلقها إزاء استخدام الغاز المسيل للدموع في تظاهرات كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعرب عن قلقها إزاء استخدام الغاز المسيل للدموع في تظاهرات كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).