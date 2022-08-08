المرصد العراقي لحقوق الانسان: معلومات عن وفاة محتجز في سجن الحرية

2022/08/08 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أعلن المرصد العراقي لحقوق الانسان عن ورود معلومات تفيد بوفاة محتجز في سجن الحرية بعد تعرضه للتعذيب على يد عناصر الأمن”.

وطالب المرصد وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب الوفاة.

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