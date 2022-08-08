2022/08/08 | 22:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kH2gCKDttf0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد موسى: لا يوجد أي تخفيض في حصص المحافظات الجنوبية من الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد موسى: لا يوجد أي تخفيض في حصص المحافظات الجنوبية من الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).