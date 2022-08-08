2022/08/08 | 22:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KUyNDDmVo9c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تكرار الانطفاء التام للكهرباء في محافظات الجنوب يفاقم معاناة أهلها | تقرير عباس ناعم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تكرار الانطفاء التام للكهرباء في محافظات الجنوب يفاقم معاناة أهلها | تقرير عباس ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).