2022/08/08 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مستجدات الوضع السياسي في البلاد. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي والعامري يبحثان مستجدات الوضع السياسي في البلاد المركز الخبري الوطني.

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