أزمة الطاقة تهدد بتوقف “هينز غلاس” الألمانية

2022/08/08 | 22:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تواجه شركة Heinz-Glas الألمانية، وهي واحدة من أكبر مصنعي زجاجات العطور في العالم، مخاطر حقيقية بالانهيار جراء أزمة الغاز، خاصة مع دخول فصل الشتاء.الشركة التي تعمل منذ 400 عام واجهت عدة أزمات حادّة، منها الحربيْن العالميتيْن وأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، لكن أزمة الطاقة التي تواجهها برلين حاليا تهدد الشركة بالزوال.[…]

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