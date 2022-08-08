شاهد بالفيديو.. كهرباء العراق تفضح منتفعين ونفوذ ايران وتجاوزات مواطنين | تقرير

2022/08/08 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mFYdpO0fkU0

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