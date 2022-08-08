2022/08/08 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمانأعلنت محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، عن مشاركة خمسة ملايين زائر في إحياء العشرة الأولى من محرم الحرام في المحافظة، فيما أكدت أن الإجراءات تسير بانسيابية عالية. وقال المحافظ ماجد الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة الامنية والخدمية الخاصة بذكرى عاشوراء تسير بانسيابية عالية"، مبيناً أن "الحركة المرورية في المحافظة لم تشهد قطعا للشوارع".وأضاف، أن "اعدادا كبيرة من المعزين توافدت الى المحافظة خلال هذه الايام لاحياء مراسيم الزيارة"، مشيرا إلى أن "عدد الزائرين منذ بداية محرم الحرام والى الآن بلغ اكثر من خمسة ملايين زائر قد دخلوا الى المدينة القديمة". ولفت إلى أن "59 مفرزة طبية موزعة على المدينة القديمة والاقضية والنواحي، كما وفرت المستشفيات الحكومية مراكز خاصة داخل المدينة القديمة تمثلت بمستشفيات الصدر التعليمي والزهراء التعليمي والحكيم التعليمي ومستشفى النجف الاشرف الالماني لتقديم كافة الخدمات التمريضية والعلاجية للمعزين داخل المدينة القديمة وكذلك وفرت مديرية الصحة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الخطرة الى المستشفيات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوائلي: خمسة ملايين زائر شاركوا بإحياء العشرة الأولى من محرم الحرام بالنجف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوائلي: خمسة ملايين زائر شاركوا بإحياء العشرة الأولى من محرم الحرام بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).