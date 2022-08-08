2022/08/08 | 22:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mhm24Jw1Rzs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكهرباء.. فصول من الفساد والإخفاقات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكهرباء.. فصول من الفساد والإخفاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).