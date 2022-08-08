2022/08/08 | 22:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i4xzwNnEFkM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشط مدني: جميع نواب ذي قار مشتركين في زيادة معاناة أهالي المحافظة في قضية الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناشط مدني: جميع نواب ذي قار مشتركين في زيادة معاناة أهالي المحافظة في قضية الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).