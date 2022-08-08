برشلونة يقترب من ضم ماركوس ألونسو.. وأحد مهاجميه على أعتاب الرحيل

2022/08/08 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فيما بَاتَ أحد مهاجميه على أعتاب الرحيل.

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