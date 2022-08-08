2022/08/08 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h1rTikLSTa8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة التجارة تعود للحياة بعد موت سريري بمشروع صمون مدعوم | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة التجارة تعود للحياة بعد موت سريري بمشروع صمون مدعوم | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).