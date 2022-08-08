بمشاركة 6 قطارات.. وزير النقل يكشف لـ(بغداد اليوم) تفاصيل زيارة العاشر من محرم

2022/08/08 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير النقل والمواصلات ناصر حسين بندر، الاثنين، عن تفاصيل الخطة الخدمية الخاصة بالوزارة بشان العاشر من محرم الحرام، مبينا ان 6 قطارات ستشارك في اعادة الزوار من كربلاء الى المحافظات الاخرى.

وقال بندر في حديث لـ(بغداد اليوم) فان "وزارته أنجزت خطة لاعادة الزوار العائدين من كربلاء يوم غد بعد إن يتموا زيارة العاشر".

واضاف ان "ستة قطارات وثلاثة آلاف مركبة من النقل الخاص 250 حافلة واكثر من 200 شاحنة ستشارك بخطة عودة الزائرين.

واشار إلى ان "وكلائه في الوزارة إضافة لجميع المدراء العامين متواجدين حاليا في كربلاء"، موضحا انه "سيكون ضمن غرفة العمليات في المحافظة للإشراف بنفسه على إعادة الزائرين ومعالجة اي زيادة في الاعداد من ناحية زيادة المركبات او القطارات".

وبين بندر ان "الوزارة مستعدة لأي اعداد اكثر مما متوقع وسيتم إعطاء التوجيهات لمنع اي تأخير بعودة الزائرين"، معتبرا ان "زيارة العاشر أقل زخما من الزيارة الأربعينية التي بدأت الوزارة بالاستعداد لها من الان".

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