أوروبا تُفعل حالة الطوارئ وألمانيا تعاني.. شبح انقطاع الغاز قد يصبح حقيقة

2022/08/08 | 23:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أوروبا للسيناريوهات الأصعب التي وضعتها بأيديها مع دخول خطة الطوارئ الأوروبية حيز التنفيذ هذا الأسبوع لمواجهة سيناريو انقطاع الغاز الروسي، وذلك بعد نشرها في الصحيفة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين.

في الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنهم استبعدوا قرار الموافقة على خط الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم 2 المتوقف حاليًا.

وتعتبر المفوضية الأوروبية الإغلاق الكامل للغاز الروسي بمثابة "سيناريو محتمل" وتدعو إلى الاستعدادات اللازمة مع الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي وخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغاز وتفاقم نسب التضخم نتيجة لذلك.

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