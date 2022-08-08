عماد محمد يقدّم منهاجه التحضيري لتصفيات كأس آسيا

2022/08/08 | 23:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم عماد محمد، المدير الفني لمنتخب العراق للشباب، اليوم الاثنين، منهاجه التحضيري لتصفيات كأس آسيا، المزمع إقامتها منتصف الشهر المقبل في البصرة.

ويتضمن المنهاج خوض سلسلة من المباريات التجريبية مع الفرق المحلية، بانتظار استحصال موافقة المنتخبات العربية على القدوم إلى البصرة، قبل انطلاق التصفيات الآسيوية.

وعُقد اجتماع مطول، اليوم الإثنين، بين رئيس اللجنة الفنية جون ويتل، ورئيس لجنة المستشارين أنور جسام، مع مدرب منتخب الشباب عماد محمد، والمدير الإداري للمنتخب نديم كريم.

وقال عماد محمد، خلال الاجتماع “المرحلةَ المقبلة قصيرة، وتحتاج إلى مباريات نوعية مكثفة، تسهم في رفع الأداء الفني للاعبين..



نتطلع الى تعاون الجميع معنا، من أجل تطبيق البرنامج التدريبي الذي قدّمته اليوم”.

وعلى هامش الاجتماع، قال جون ويتل “سنقدمُ المنهاج التدريبي الذي قدّمه مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، إلى دائرة المنتخبات للمصادقة عليه، والعمل على تنفيذه”.

من جهته، أكد المستشار أنور جسام، دعم منتخب الشباب لتحقيق النتائج الايجابيّة في البطولات المقبلة.

يذكر أن المنتخب العراقي للشباب سيضيّف في ملعب البصرة الدولي، مباريات المجموعة الآسيوية الثامنة، التي تضم إلى جانبه أستراليا والهند والكويت.

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