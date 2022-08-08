‭ ‬مباحثات‭ ‬عراقية‭ ‬بريطانية‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬جمع‭ ‬الفرقاء‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار

2022/08/08 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاشوراء‭ ‬تضخ‭ ‬دفقة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قلوبي‭ ‬المعتصمين‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال بحث‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي،‭ ‬والسفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مارك‭ ‬براسيون‭ ‬ريتشاردسون،‭ ‬الاثنين،‭ ‬سبل‭ ‬جمع‭ ‬الفرقاء‭ ‬السياسيين‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الحوار‭.‬ وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي‭ ‬استقبل،‭ ‬بمكتبه‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ […]

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