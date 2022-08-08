2022/08/08 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاشوراء تضخ دفقة حماس في قلوبي المعتصمين بالمنطقة الخضراء بغداد -عبدالحسين غزال بحث مستشار الأمن القومي في العراق، قاسم الأعرجي، والسفير البريطاني في بغداد مارك براسيون ريتشاردسون، الاثنين، سبل جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار. وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، إن «مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه السفير البريطاني في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مباحثات عراقية بريطانية حول سبل جمع الفرقاء على طاولة الحوار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مباحثات عراقية بريطانية حول سبل جمع الفرقاء على طاولة الحوار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مباحثات عراقية بريطانية حول سبل جمع الفرقاء على طاولة الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).