ما معنى اخرجوا؟

2022/08/08 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام العراقيون‭ ‬يتأثرون‭ ‬بالكلمة،‭ ‬الاهزوجة‭ ‬والهوسة‭ ‬والانشودة‭ ‬والاغنية‭ ‬تحركهم‭ ‬عبر‭ ‬حقب‭ ‬الزمن‭ ‬كلها،‭ ‬وتزج‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬اتون‭ ‬حرب،‭ ‬او‭ ‬تظاهرات‭ ‬أو‭ ‬احتجاجات‭ ‬أو‭ ‬تمرد‭.‬ربّما‭ ‬لأنّ‭ ‬الكلمة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬الرافدين‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬اية‭ ‬بقعة‭ ‬أخرى‭ ‬بالعالم،‭ ‬وربّما‭ ‬انها‭ ‬جينات‭ ‬العراقيين‭ ‬المتوارثة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬كلكامش‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬الحياة‭ ‬الأخرى‭ […]

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