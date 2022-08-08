2022/08/08 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن:ما عرضه الأوربيون هو الصيغة الوحيدة والأخيرة المقبولة طهران-الزمان انتهت المفاوضات على إعادة الاتفاق النووي مع ايران بشكل نهائي بحسب مصادر متطابقة ، وتسلم الوفد الإيراني النص النهائي للاتفاق ولا مجال للتفاوض بشأنه لكنه يحتمل القبول الكامل او الرفض الكامل ، وقال مصادر إيرانية ان القرار النهائي بات بيد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات النووي تنتهي بنص نهائي والوفد الإيراني يعود الى خامنئي للكلمة الأخيرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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