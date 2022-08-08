مفاوضات‭ ‬النووي‭ ‬تنتهي بنص‭ ‬نهائي‭ ‬والوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬خامنئي‭ ‬للكلمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬

2022/08/08 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭:‬ما‭ ‬عرضه‭ ‬الأوربيون‭ ‬هو‭ ‬الصيغة‭ ‬الوحيدة‭ ‬والأخيرة‭ ‬المقبولة طهران‭-‬الزمان‭ ‬ انتهت‭ ‬المفاوضات‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬،‭ ‬وتسلم‭ ‬الوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬النص‭ ‬النهائي‭ ‬للاتفاق‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للتفاوض‭ ‬بشأنه‭ ‬لكنه‭ ‬يحتمل‭ ‬القبول‭ ‬الكامل‭ ‬او‭ ‬الرفض‭ ‬الكامل‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬مصادر‭ ‬إيرانية‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬بات‭ ‬بيد‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ […]

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