2022/08/08 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إستقبلت وكيلة وزارة الخارجيَّة السفيرة صفية طالب السهيل، اليوم الإثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق السيّدة ألينا رومانسكي.وذكر بيان لوزارة الخارجية وتلقته ايرث نيوز، انه “هنأت السفيرة رومانسكي في مستهل اللقاء السفيرة السهيل بمُناسبة تسنمها منصبها الجديد وكيلة لوزارة الخارجيَّة، وبحث الجانبان سُبُل التعاون في تنفيذ إتفاقيَّة الإطار الإستراتيجيّ لعلاقة الصداقة والتعاون […]

ظهرت المقالة بغداد وواشنطن يبحثان سُبُل التعاون في تنفيذ إتفاقيَّة الإطار الإستراتيجيّ بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وواشنطن يبحثان سُبُل التعاون في تنفيذ إتفاقيَّة الإطار الإستراتيجيّ بين البلدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وواشنطن يبحثان سُبُل التعاون في تنفيذ إتفاقيَّة الإطار الإستراتيجيّ بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).