برشلونة يقترب من ضم لاعب تشيلسي “ماركوس ألونسو”

2022/08/08 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فيما بَاتَ أحد مهاجميه على أعتاب الرحيل.ويسعى برشلونة إلى استقدام ألونسو، هذا الصيف، نظرًا لعدم […]

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