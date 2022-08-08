2022/08/08 | 23:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اجرى وكيل الوزارة للشؤون الادارية، حازم الحفاظي، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لمتابعة خطة النقل التي اعدتها الوزارة لزيارة العاشر من محرم الحرام في كربلاء المقدسة.وذكر اعلام وزارة النقل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



وكيل وزارة النقل يتابع ميدانياً خطة العاشر من محرم المركز الخبري الوطني.

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