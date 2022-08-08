منتخبا الناشئين والشباب يعسكران في كربلاء المقدسة

2022/08/08 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم،

اليوم الاثنين، إقامةَ مُعسكرٍ تدريبيّ

لمنتخبي الشَباب والناشئين في مدينةِ

كربلاء المقدّسة للفترةِ من ١١ ولغاية

١٦ من الشهر الحالي.

ويأتي هذا المعسكرُ استعداداً ل

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